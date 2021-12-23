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Spor Hakeme tepki: Haram zıkkım olsun
Spor

Hakeme tepki: Haram zıkkım olsun

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, berabere kaldıkları maçın ardından hakeme çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:51:00 -
Hakeme tepki: Haram zıkkım olsun

Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Kayserispor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakeme çok sert tepki gösterdi.

Çiftpınar, şunları söyledi:

"Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra 'Haklısın, penaltı' diyor. Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz. Bakın başkanımız sahada ne halde!"

"Soru soracak bir şey yok. Canlı yayında herkes gördü her şeyi. Yazıklar olsundan başka hiçbir şey demiyorum! Bunlar buralara gelip, üst düzey hakemlik yapıyorlar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın ter damlaları hepsine haram zıkkım olsun!"

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