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Spor Hakemden tarihi hata! Maçı yeniden başlattı
Spor

Hakemden tarihi hata! Maçı yeniden başlattı

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, ikinci yarının sonuna 9 dakika uzatma ekletmesine rağmen maçı 90+5. dakikada bitirdi. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına giderken, gelen uyarının ardından hakem Özkahya, takımları tekrar sahaya davet edip maçı kaldığı yerden yeniden başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:53:00 - 2021-11-05 22:58:41
Hakemden tarihi hata! Maçı yeniden başlattı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele Gaziantep FK'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Gaziantep FK, 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker'in attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15'e yükseltirken Kasımpaşa, 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Karşılaşmada tarihe geçen hata!

Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelirken sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı! Maçın hakemi Halis Özkahya, normal sürenin sonuna 9 dakika ilave etti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikası oynanırken Halis Özkahya maçın son düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri söktü. Taraftarlar stadı boşaltırken aradan geçen kısa süre sonra maçı erken bitirdiğini fark eden Halis Özkahya sahaya geri döndü!

Hakem heyeti ve yetkililer, kulüp idarecileriyle görüştükten sonra futbolcular maçın kalan 4 dakikasını oynamak için geri çağrıldı. Bazı futbolcuların duştan dönerek sahaya çıktığı belirtilirken maçın kalan dakikaları rötarla oynandı.

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