Hakem kararları TV'ye taşınıyor!

TFF, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan 'Hakem Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz' diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye TFF başkanından yanıt geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi 'atamaları bilgisayar yapıyor' diyerek adeta rest çekti. TFF Başkanvekili Murat Ilgaz ise Yasin Kol'un biraz dinleneceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas’ın katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi.

Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı. TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp yöneticilerinden ve futbolculardan destek istedi.

Büyükekşi, "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle: "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

"Kararlar TV'de değerlendirilecek"

Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz."



