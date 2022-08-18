  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Spor Hakem kararları TV'ye taşınıyor!
Spor

Hakem kararları TV'ye taşınıyor!

TFF, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan 'Hakem Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz' diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye TFF başkanından yanıt geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi 'atamaları bilgisayar yapıyor' diyerek adeta rest çekti. TFF Başkanvekili Murat Ilgaz ise Yasin Kol'un biraz dinleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:54:00 -
Hakem kararları TV'ye taşınıyor!

TFF, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan 'Hakem Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz' diyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye TFF başkanından yanıt geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi 'atamaları bilgisayar yapıyor' diyerek adeta rest çekti. TFF Başkanvekili Murat Ilgaz ise Yasin Kol'un biraz dinleneceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Ağustos Ayı Eğitim Semineri, TFF MHK Danışmanı Hugh Dallas’ın katılımıyla Riva’da gerçekleştirildi.

Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı. TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp yöneticilerinden ve futbolculardan destek istedi.

Büyükekşi, "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yanıt verdi.

Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle: "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

"Kararlar TV'de değerlendirilecek"

Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz."

 

 

 


Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!
Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Kadın - Aile

Soda şişesinde domates ve menemenlik yapılır mı? Canan Karatay'dan en doğru domates salçası tarifi!

Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?
Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

Yaşam

Begonvil çiçeği nedir? Begonvil çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?

Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar
Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar

Ekonomi

Faizsiz kredi ne kadar veriliyor? Faiz desteği, kira yardımı, vergi, harçlar

Ardahan’da
Ardahan’da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, tarihi köprüyü istila etti!

Aktüel

Ardahan’da "bir günlükler" olarak adlandırılan milyonlarca sinek, tarihi köprüyü istila etti!

Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı
Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı

Aktüel

Kabin memuru ne iş yapar? Kabin memuru nasıl olunur? | THY kabin memuru maaşı

Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor
Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor

Dünya

Bilim insanları uyardı! Devasa bir 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'ya doğru geliyor

BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!
BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Dünya

BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?
Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Zencefil limon tarçın kürü: Göbek eritiyor, yağları anında yakıyor! Limon kürü tarifi nasıl yapılır?

Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?
Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Vitamin deposu çorba (Kereviz patates havuç ve mercimek) : Sultan Mahmut çorbası tarifi nasıl yapılır?

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Federasyon Başkanı diyorki bu ligi ben dizayn ederim, hiç kimse itirazda etmeyecek, hak aramayada kalkmayacak. Sahadaki hakemin kararı benim kararımdır diyor.

Şevki

Yasin kol değil süperlig de mahalli ligde bile maç yönetmemelidir bu adam futbolu bilmiyor dünyanın parasının döndüğü ortamda herşey beklenir ben takım tutmam ama izlemeyi severim
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23