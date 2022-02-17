Hakaretinin arkasında duramayan Sedef Kabaş'tan AYM'ye itiraz! 'Hakaret' değil 'eleştiri' imiş

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Halkın yüzde elliden fazlasının oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, canlı yayında hadsizce hakaret eden Sedef Kabaş, CHP'li dostları tarafından yalnız bırakılmıyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. CHP'li Çakırözer, canlı yayında haddini aşarak kullandığı hakaret içerikli sözleri, "Ben hayatım boyunca kimseye hakaret etmedim." diyerek reddeden, Avrupalı dostlarına "Beni çıkarın." diye yalvaran Sedef Kabaş'ın mesajlarını aktardı.

Kabaş, kendisini ziyaret eden Utku Çakırözer'e verdiği mektupta, "hakareti", "eleştiri" olarak değerlendirip, AYM'nin kararını hedef aldı:

Anayasa Mahkemesi benimle ilgili ret kararıyla aslında kendini inkar ediyor. Kendi kararlarını yok sayıyor! Çünkü Anayasa Mahkemesi, geçmişte verdiği kararlarda; siyasetçiler ve kamusal yetki kullanan kişileri diğer vatandaşlara göre çok daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda olduklarını söylüyor. AİHM kararları var. Kaldı ki, Türkiye imzaladığı uluslararası sözleşmeler nedeniyle Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca da TCK 299’uncu maddesini uygulanamaz kılmıştır! Biz bu ülkede yasalara, anayasalara da güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz?