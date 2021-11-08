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Medya Hakan Ural’ın hastalığı belli oldu mu? Hakan Ural hastaneye mi kaldırıldı mı?
Medya

Hakan Ural’ın hastalığı belli oldu mu? Hakan Ural hastaneye mi kaldırıldı mı?

Hakan Ural sağlığı nasıl? Bir televizyon programında yorumculuk yapan Hakan Ural sağlık sorunları sebebiyle bugün de ekrana çıkmadı. Hakan Ural’ın hastalığının ne olduğu, tedavisinin nasıl gittiği merak ediliyor. Peki, Hakan Ural’ın sağlığı nasıl? Hakan Ural hastaneye mi kaldırıldı? Hakan Ural’ın neyi var?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:16:00 -
Hakan Ural’ın hastalığı belli oldu mu? Hakan Ural hastaneye mi kaldırıldı mı?

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekranlarda yer almayan Hakan Ural’ın hastalığına ilişkin açıklama geldi. Peki, Hakan Ural korona mı oldu?

Hakan Ural’ın hastalığı belli oldu mu? Hakan Ural hastaneye mi kaldırıldı mı?

Hakan Ural’ın birlikte program yaptığı Nur Tuğba açıklamalarda bulundu. Hakan Ural’ın hastanede tedavi gördüğünü belirten Nur Tuğba, "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak” açıklamasında bulundu.

Hakan Ural geçtiğimiz günler yaptığı paylaşımda üstü kapalı ifadelerle korona olmadığını belirtmiş ve "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiç bir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı vakalarda yapılan PCR testleri negatif çıkabiliyor. Birkaç gün arayla alınan diğer testlerde ise sonucun pozitife döndüğü çok vaka bulunuyor.

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