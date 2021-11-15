Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi altına alınan Hakan Ural’ın aşı olup olmadığı, kronik hastalığının bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Hakan Ural korona aşısı oldu mu? Hakan Ural korona aşısı olmuş mu?

16 gündür ekranlarda olmayan Hakan Ural, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci canlı yayında anlatan Hakan Ural, “Bir anda gelişti. Sürecim tomografiyle başladı. Kanımda ayrıca yüksek derecede enfeksiyon çıktı. Akabinde oksijen takviyesi yapıldı. Hastanede altı gün kaldım, bana iki gün gibi geldi. Hastanenin bahçesinde bol bol güneşlendim. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kortizon alıyorum. Stokin fırtınası denen koronavirüs hastalarının yedinci günde yaşadığı hastalığı geçirdim. Ya yoğun bakımlık olacaktım ya da iyileşecektim. Bu süreç duygusal anlamda genişlememe, hayata daha anlamlı bakmama neden oldu. Çok kıymet verdiğim insanlar hiç yanımdan ayrılmadı. Onların değerini bu süreç de daha iyi anladım. Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş… 2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum. Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim” dedi.