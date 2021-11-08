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Medya Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?
Medya

Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?

Hakan Ural neden hastaneye kaldırıldı? Bir süredir ekranlarda olmayan Hakan Ural'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki, Hakan Ural kaç yaşında? Hakan Ural'ın hastalığı ne? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl yoğun bakımda mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:21:00 -
Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?

Tüm dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Son olarak bir televizyon programında yorumculuk yapan Hakan Ural'da koronavirüse yakalandı. Peki, Hakan Ural'ın durumu ne? Hakan Ural neden hastaneye kaldırıldı?

Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?

Hakan Ural’ın birlikte program yaptığı Nur Tuğba açıklamalarda bulundu. Hakan Ural’ın hastanede tedavi gördüğünü belirten Nur Tuğba, "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak” açıklamasında bulundu.

Hakan Ural kim kaç yaşında?

Hakan Ural 1 Ocak 1968'de dünyaya geldi.  Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Hakan Ural son dönemde Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

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