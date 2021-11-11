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Medya Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural yoğun bakımda mı?
Medya

Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural yoğun bakımda mı?

Hakan Ural taburcu oldu mu? Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Hakan Ural’ın iyileşip iyileşmediği araştırılıyor. Peki, Hakan Ural nasıl oldu? Peki, Hakan Ural’ın durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:03:00 -
Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural yoğun bakımda mı?

Geçtiğimiz hafta ekranlardaki yerini alamayan ve yapılan ilk testleri negatif çıkan Hakan Ural’ın ardından koronaya yakalandığı açıklanmıştı. Peki, Hakan Ural’ın sağlığı nasıl oldu?

Hakan Ural iyileşti mi? Hakan Ural sağlık durumu nasıl oldu?

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Hakan Ural’ın yoğun bakıma kaldırıldığı ileri sürüldü. Konu hakkında birlikte program yaptığı Nur Tuğba Namlı açıklama yaptı.

Nur Tuğba Namlı, “Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan’ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün ‘hayır böyle değil, şöyle’ desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef” dedi.

Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?
Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?

Medya

Hakan Ural kim kaç yaşında? Hakan Ural sağlık durumu nasıl neyi var?

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