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Gündem Hakan Ural canlı yayında isyan etti: Bunlar vatana ve millete düşman!
Gündem

Hakan Ural canlı yayında isyan etti: Bunlar vatana ve millete düşman!

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta programında sosyal medyada ülke ve devlet hakkında yapılan karalayıcı yorumlara canlı yayında isyan etti. Yalan haberlere, nefret, kin dolu söylemlere ateş püsküren Hakan Ural, "Bunlar vatana ve millete düşman" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 20:51:00 -

Yorumları ile dikkat çeken Hakan Ural, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili algı yönetimi yapan trollere tepki gösterdi.

Milletin faydasına hiçbir yorum yapmayan trolleri gözler önüne seren Ural, “Deprem oluyor memleketin suçu var, sel oluyor devletin suçu var, devamlı bir memleketini aşağılama var ama bunların yanın da gerçekler de var” dedi.

Belli bir kitle var, iki yakanız bir araya gelmesin diye sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp onları savunuyorum adı altında devletine ve milletine düşmanlar, bir tane iyi bir şey dediklerini duydunuz mu?” diye soran Ural, “Nefret, kin, asparagas bunlar bitmeyecek, milletine düşman bir hain ordusu, halkla bir alakaları yok, durmadan sosyal medyadan milletine kin kusuyorlar” sözleriyle isyan etti.

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