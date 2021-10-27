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Spor Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?
Spor

Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?

Hakan Sivriservi kim? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. MHK üyeleri de açıklandı. Eski hakemlerden Hakan Sivriservi yeni kurulda yer aldı. Peki, Hakan Sivriservi kimdir mesleği nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:41:00 -
Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?

21 Ekim'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu. Başkanlığa Ferhat Göndoğdu getirildi. Gündoğdunun yanı sıra MHK üyeleri de belirlendi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Hakan Sivriservi kimdir kaç yaşında? Hakan Sivriservi mesleği nedir?

Hakan Sivriservi, futbol hakemliği kariyerine 1992 yılında başladı. Pek çok önemli müsabakada görev alan Sivriservi 2017 yılında hakemliği bıraktığını duyurdu. Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Sivriservi aktif olarak futbol camiasının içerisinde yer almayı da sürdürüyor.

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