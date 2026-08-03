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Spor Konferans Ligi’nde eleme heyecanı: 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak
Spor

Konferans Ligi’nde eleme heyecanı: 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

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Konferans Ligi’nde eleme heyecanı: 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.

Müsabakaların rövanşları ise 11-13 Ağustos'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk)

- 5 Ağustos Çarşamba:

20.00 Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan)

- 6 Ağustos Perşembe:

18.00 Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn)

19.00 Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre)

19.00 HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya)

19.00 Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)

19.00 Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)

19.30 CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç)

20.00 Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)

20.00 Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)

20.00 Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)

20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

20.00 Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)

20.00 Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika)

20.00 Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)

20.30 Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)

21.00 Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)

21.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)

21.00 Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya)

21.30 Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)

21.30 Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus)

21.30 Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka)

21.30 Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları)

21.45 Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)

22.00 Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)

22.00 Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

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