0553 313 94 23

Hakan Güngör’ün yeni kitabı ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ raflardaki yerini aldı

.

16 Temmuz 2019 Salı 16:06
Hakan Güngör’ün yeni kitabı ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ raflardaki yerini aldı

Muğlalı Yazar Hakan Güngör’ün Yeşilçam aile filmlerinin bilinmeyen sırlarını, anılarını ve ayrıntılarını ele


aldığı yeni kitabı ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ raflardaki yerini aldı.


Muğlalı yazar Hakan Güngör, Bülent Ulus ile Demokrat Parti iktidarı döneminde Ankara’da “beşinci ayın beşinde, saat beşte, Kızılay’da” parolasıyla düzenlenen eylemi "Parola 555K" adıyla kitaplaştırmıştı. Güngör’ün Yeşilçam aile filmlerini derinlemesine inceleyerek kaleme aldığı 2’nci kitabı ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ okuyucuyla buluştu.


Yeşilçam’da çoğu kez “aile” filmin “kahramanı”dır. Bu aile yoksul ama mutludur. Kitaba adını veren Yaşar Usta’nın sözlerindeki gibi “ güzel bir aile”dir. Aynı zamanda namusludur, vatanperverdir, haddini bilir, kaderine boyun eğer, acılarını sineye çeker ama “güzel”dir işte. Güzeldir ama imal edilmiştir. Türkiyeli aileyi yansıtmaktan çok bu ailenin kendini görmek istediği toplumsal birim imalatıdır. Çünkü daima mutlu son vaat eder. Ağlatsa bile ki kesin ağlatır sonunda güldürür. Sinemanın eğlencesi de buradadır. Kuşkusuz bu imalatın yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez ile onun ve kitaba konu olan ve bu kitaptan sonra bambaşka bir gözle izleyeceğiniz Türkiye sinemasının unutulmaz filmleri Sev Kardeşim, Yalancı Yârim, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Neşeli Günler’dir. Ertem Eğilmez her seferinde aynı formülü uygular ve çoğu kez kendi hayatından parçalar koyar filmlerine. Yine de senaryoların oluşumu için izlediği bambaşka bir yolu vardır. Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen gibi oyunculardan ne yapar eder efsane bir kadro çıkarır ortaya ama Tarık Akan ile sinema sektöründe taşları yerinden oynatacak bir kavgaya tutuşur, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile yollarını ayırır. Bu aile filmlerinde Atatürk’e ait bir ayrıntıyı ısrarla kullanır ama Nâzım Hikmet’in serbest bırakılması için toplanan imzaları kaybeder.


Bu filmler toplumdaki sınıfsal yarılmayı görünmez kıldı, kadının toplumsal konumundaki değişim isteğini ve mücadelesini yok saydı, hâlihazırdaki toplumsal düzeni ve yaşantıyı olağanlaştırdı, kaçınılmaz kıldı. Hakan Güngör bize bu imalatın yapı taşlarını gösteriyor, çözümlemesini yapıyor.


Deneyimli sinema yazarı Şenay Aydemir, "Biz Güzel Bir Aileyiz" kitabı ile ilgili şu yorumu yaptı: “Biz Güzel Bir Aileyiz, Türkiye sinemasının ‘kült’ mertebesine yükselmiş yapımlarını ele alırken, yalnızca güzelleme yapmak yerine bütün yönleriyle anlatarak sinema tarihimize önemli bir katkı sunmuş. Bir yanıyla filmlerde karşımıza çıkan ortak objelerin izini süren dedektif titizliği, diğer yanıyla yalnızca filmin içinde kalmayıp yapım süreçlerini de anlatan bir bütünlük çabası bu kitabı daha da önemli kılıyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:06
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB Türkiye Stajlarının 2019 Dönemi başladı
    1. YTB Türkiye Stajlarının 2019 Dönemi..
    2. G.Saray’a Onyekuru’dan kötü haber
    3. Milletin iradesi yine meydandaydı
    4. Başkan Dinçer Orkan 100 gününü..
    5. Hizmet birleştirme nasıl yapılır?
    6. Katılım bankalarından ekonomiye güçlü..
    7. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Gazı..
    8. Kibar: "Yeni hizmet binamız yılsonuna..
    9. Rum yönetimi KKTC'nin önerisini..
    10. Uygun fiyata çipli uçuş fırsatı sunuyor
    11. Nijerya'da 10 Türk gemicinin kaçırılması
    12. İlkadım’da çevre duyarlılığı artarak..
    13. HDP'li belediyenin caddeye terör..
    14. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKSAT’ı..
    15. Mehmetçik Vakfından kurban bağışı..
    16. #BirlikteCokGuzeliz
    17. Metrobüste korkutan yangın!
    18. Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    19. “Akit yazmasaydı beni vuranlar hâlâ..
    20. Bodrum’da yabancı turist sayısında..
    21. Hakan Güngör’ün yeni kitabı ‘Biz Güzel..
    22. Çocukluk çağı tümörlerine dikkat
    23. Bakan Varank’tan Düzce’ye sürpriz..
    24. Beşiktaş Hugo’yu getiriyor!
    25. Toroslar Belediyesi’nde ‘Halk Günü’..
    26. Vali Yerlikaya’dan İmamoğlu’na..
    27. Denizlispor, Beşiktaşlı Roca ile..
    28. Başkan Büyükkılıç: "Kayseri olarak..
    29. Anız ve ot yangınlarında hayvanlar da..
    30. Başkan Akay: "Kooperatifçilik;..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler