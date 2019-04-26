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Hakan Fidan'dan o ülkeye kritik ziyaret

Mill İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya kritik bir ziyarette bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 17:47
Hakan Fidan'dan o ülkeye kritik ziyaret

Rus Ria ajansı, Mill İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya resmi ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Mill İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde Moskova'ya resmi ziyarette bulunduğu bildirildi. Rus Ria ajansı, Fidan'ın Rusya ziyaretinde, kısa süre önce yapılan Erdoğan-Putin zirvesinde görüşülen konulara dair atılması öngörülen somut adımların görüşüldüğünün tahmin edildiğini yazdı.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, "Türk istihbaratının başı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Moskova'ya geldi. Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiği toplantıda yer aldığı göz önüne bulundurulursa, Türk istihbaratçının Rus meslekdaşlarıyla görüşmesinde, iki üke başkanlarının vardıkları anlaşmaların somutlaştırılması konusunun ele alındığı tahmin edilebilir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Nisan'da Moskova'da Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Toplantısı kapsamında bu yıl üçüncü kez bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:47
  1. Hakan Fidan
  2. MİT

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