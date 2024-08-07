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Gündem Hakan Fidan’dan ‘Müdahillik başvurusu!’ açıklaması: Gereken baskı kurulmalı! !
Gündem

Hakan Fidan’dan ‘Müdahillik başvurusu!’ açıklaması: Gereken baskı kurulmalı! !

Yeniakit Publisher
2024-08-07 17:39:00 -
Hakan Fidan’dan ‘Müdahillik başvurusu!’ açıklaması: Gereken baskı kurulmalı! !

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye’nin, müdahillik başvurusunu UAD’ye sunduğunu açıkladı.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sundu..

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
“İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk.

İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor.

Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır.

Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir.”
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