Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı ile ilgili önemli temaslarda bulundu. Fidan önce Ürdün daha sonra Suudi mevkidaşı ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda "Gazze Barış Planı"nın uygulanmasıyla ilgili konuları görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu.
Görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
