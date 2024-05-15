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Gündem Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım
Gündem

Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım

Yeniakit Publisher
2024-05-15 22:56:00 -
Hakan Fidan'dan canlı yayında tarihi uyarı: Hazırlık yapmamız lazım

Katıldığı bir Tv programında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, yapay zeka konusunda çok kritik bir uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, katıldığı bir tv programında önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zekaya ilişkin açıklamalar yapan Fidan, "Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var...İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptığı programda yapay zekaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yapay zekaya ilişikin şimdiden itibaren hazırlık yapmamız lazım diyen" Bakan Fidan, "Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var. Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak." açıklamalarında bulundu.

"BİRÇOK MESLEK GRUBU İŞLERİNİ KAYBETTİ HABERLERİ YOK"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yakından takip ettiğim bir konu. Bunlar istihbaratta da kazandırmak istediğimiz kabiliyetlerdi. Yapay zeka konusu öyle bir noktaya geldi ki, birçok meslek grubu işini kaybetti haberleri yok.

Geçenlerde bir ülkedeydim, adını vermeyeyim. Kendileri de yapay zekayla ortak olmuşlar. Bunların halka açık olmayan versiyonları var. Birkaç tanesini görme imkanım oldu. Orada muhasebe işlemleri, mimari işlemler, statik hesapları, mühendislik hesapları, birçok konu kendiliğinden çözülüyor. Bunlar ticarileştiği zaman, toplumsal hayata girdiği zaman artık insanın yerine makinenin geldiğini öngörmek gerekiyor.

"ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPMAMIZ LAZIM"

Şimdiden itibaren hazırlık yapmamız lazım. Türkiye olarak yapay zeka konusunda çalışma içinde olmamız gerekiyor.

"İSTİHBARATTA OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLACAK"

Yapay zekanın kontrolden çıkma tehlikesi var. Geçmişte nükleer silahı elde etti devletler, uzay silahları anlatılıyor. Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak.

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