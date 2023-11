Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları:

"47 gündür Gazze'de yaşananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik, vicdan ve izandan yoksun saldırıları uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tablo koydu karşımıza."

"Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi"

Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz.

Hakikat krizi, demokrasi buhranını beraberinde getiriyor.

Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır."

"İsrail algı manipülasyonu yapıyor"

Dünya, İsrail'in sistematik dezenformasyon politikasının hedefinde. İsrail tüm dünyayı manipüle etmeye çalışıyor.

İsrail 7 Ekim'den bu yana 64 medya mensubunu katletti."

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemiz büyük bir aşama kaydetmekte. Dışişleri Bakanlığımız da bu çabalara güçlü bir şekilde iştirak etmektedir. Stratejik İletişime ağırlıklı olarak önem vermekteyiz.

Uluslararası farkındalığın artırılmasını hibrit tehditlerin ortadan kaldırılması açısından önem vermekteyiz.

Bugün terör grupları sosyal medyanın yaygınlaşmasından yararlanmakta. Finansman için organize suç faaliyetleri yürütmekteler. Terörizmle mücadelede geçmişin yöntemleri bugün yetersiz kalmakta.

"Her önlemi alacağız"

DEAŞ'la mücadele adı altında PKK ve uzantısı YPG'ye başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman dile getirdik. Bu konuda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi alacağız.

FETÖ'nün dünya çapındaki terör ağına büyük darbe vurduk.

Müttefiklerimizden teröre karşı net duruş bekliyoruz.

Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık.