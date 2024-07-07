Hakan Çalhanoğlu: Kendimizle gurur duymamız gerekiyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından ay-yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık”

“Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Çalhanoğlu, “Özellikle takım arkadaşlarıma. 1 ay kamp geçirdik. Kampımız çok güzel geçti. Herkesin mutluluğu her zaman benim için önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Burada hocamıza, ekibine, tüm fizyolarımıza, aşçılarımıza, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. 1 ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik ama konu milli takımsa işler değişiyor. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Tüm taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her maç bize son dakikaya kadar destek çıktılar. Ülkemize teşekkür ediyorum. Onlara da bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Yolumuz uzun. İyi işler yapacağımıza eminim. Bu da futbolun bir parçası. Kaybettik, kabul etmemiz gerekiyor. 2-1’den sonra şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Sonuçta buraya kadar geleceğimizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Çok geriye yaslandık”

Kırmızı-beyazlı oyuncu, 1-0 öne geçtikten sonra takım olarak çok geriye yaslandıklarını belirterek, “Genel olarak turnuvaya baktığımızda 1-0 öne geçen takımlar geriye yaslanıyor. Bu neden böyle bilmiyorum ama bugün bizde de öyle oldu. Çok geriye yaslandık. 5 dakikada 2 tane gol yedik. O tabii bizi biraz kırdı. Sonuçta denemeye çalıştık ve uzun toplarla şans bulduk ama değerlendiremedik. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Herkesle gurur duyuyorum. Burada hiç kimsenin saygısız bir hareketi olmadı. Hep sevgiyle karşılandı ve bunun bizi öne taşıyacağına eminim” cümlelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“2032 bizim için çok önemli”

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hakan Çalhanoğlu, bu turnuvanın takımı daha da öne taşıyacağına dikkat çekti. Başarılı futbolcu, “2032 bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik başardık. Bu da ayrı bir gurur bizim için. Oyuncularımızın ilk turnuvası. Bundan çok tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece, beraber olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu her zaman gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması çok önemliydi. Çünkü onlara heyecan yaşattık. Duygusal anlar yaşadık” şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA

{relation id:1863365 slug:'alman-basinindan-hakan-calhanoglu-icin-bomba-iddia'}