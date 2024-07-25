Hakan Çalhanoğlu itirafı: Okan buruk'tan geldi... Böyle paylaştı! Tarihi başarı için işaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a konuştu.

Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"BÖYLE KARAKTERLER REKABETİ ARTTIRIR"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ile tanışmak için sabırsızlandığını belirten Buruk, "2024 inanılmazdı. Süper Lig tarihinde mutlak bir rekor olan 102 puan toplayarak üst üste ikinci lig şampiyonluğumuzu kazandık. Arkamızdaki Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Şimdi de tanışmak için sabırsızlandığım bir rakip olan Mourinho'yu açıkladılar. Böyle karakterler futbolumuz için iyidir, oyuncuları Türkiye'ye gelmeye teşvik eder ve rekabeti arttırır." diye konuştu.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖNERİSİ

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Buruk, "Serie A takımlarına hangi oyuncunuzu önerirsiniz?" sorusuna yanıt olarak, "Barış Alper Yılmaz... Vincenzo Montella'nın da beğenisini kazanmış bir hücum oyuncusu. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milli takımda, Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer Avrupa kupalarında sayısız maça çıktı. Kanatta ya da hareketli bir forvet olarak oynayabiliyor, takım arkadaşlarının özelliklerine nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Daha çok yükselecek..." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAFI

Deneyimli çalıştırıcı "Serie A'dan hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna ise, "Şüphesiz; Hakan Çalhanoğlu. Onunla o daha küçükken, Türkiye U17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı, Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yükseklere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı." dedi.

"GELECEKTE YURT DIŞINDA BİR MACERA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk, "İtalya'da teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna ise, "Evet ama henüz değil. Galatasaray'da kendimi evimde hissediyorum ve iki lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da çıtayı yükseltmek istiyorum. 2000 yılında oyuncu olarak UEFA'yı kazandım, bunu teknik direktör olarak tekrarlamak güzel olurdu. Ama gelecekte yurt dışında bir macera yaşamak istiyorum. Serie A'yı seviyorum, İtalyanca biliyorum ve antrenörlük ekolünüze hayranım. Ekibimle birlikte Thiago Motta, De Zerbi ve hepsinden önemlisi Inzaghi'nin taktiklerini inceliyoruz." yanıtını verdi.