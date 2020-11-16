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Spor Hakan Çalhanoğlu için çılgın teklif
Spor

Hakan Çalhanoğlu için çılgın teklif

Son yıllarda serbest oyuncu pazarının en agresif takımı olan Juventus, Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için açık çek teklifi sundu. Sezon sonu Milan ile sözleşmesi sona erecek milli yıldızın kulübünden maaş talebi 6 milyon euro.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:32:00 -
Hakan Çalhanoğlu için çılgın teklif

İtalya Serie A devi Juventus, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventuslu idareciler, şimdiden Çalhanoğlu'nun temsilcileri ile görüşmeye ve istediği maaş ile imza parasını ödemeye hazır olduklarını bildirdi. Çalhanoğlu cephesinden henüz Juventus'a bir yanıt gitmese de Juve'nin istekli tavrının Milan'ı zorda bırakacağına da dikkat çekildi.

1 Ocak'tan itibaren istediği takımla önsözleşme yapma hakkına kavuşacak olan Çalhanoğlu için Milan dışında Inter, İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de istekli olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu istiyor, Milan vermiyor

Milan'dan senelik 2.5 milyon euro maaş alan Çalhanoğlu, bu rakamın 6 milyon euroya çıkmasını talep ediyor. Milan ise bu ücreti vermeye yanaşmıyor.

Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist istatistikleri yakalayan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Milan'ın zirvede olmasının mimarları arasında yer alıyor. (Sporx)

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