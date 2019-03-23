Hakan Çalhanoğlu eski takımına mı dönecek? | Hakan Çalhanoğlu Bayer Leverkusen
İtalyan devi Milan'ın, son Arnavutluk maçında milli takımımızın 2. golünü atan Hakan Çalhanoğlu'nu satış listesine koyduğu ve yıldız oyuncunun Bayer Leverkesun'e satılacağı iddia edildi. Peki, Hakan Çalhanoğlu eski takımına dönecek mi?23 Mart 2019 Cumartesi 16:14
İtalyan devi Milan'ın, son Arnavutluk maçında milli takımımızın 2. golünü atan Hakan Çalhanoğlu'nu satış listesine koyduğu ve yıldız oyuncunun Bayer Leverkesun'e satılacağı iddia edildi. Peki, Hakan Çalhanoğlu eski takımına dönecek mi?
Hakan Çalhanoğlu eski takımına mı dönecek?
Akşam'ın Transfermarketweb'e dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz sezonun başında Leipzig'e transferi an meselesi olan fakat yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşemeyen transferi sonrası İtalyan devi milli yıldız ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.
Leverkusen'in üst düzey yöneticisi Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Milanile görüşme halinde.
Hakan Çalhanoğlu'nun eski takımı Bayer Leverkusen'e transferi önümüzdeki yaz transfer sezonunda gerçekleşebilir.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla çıktığı toplam 35 maçta 2 gol 13 asistle oynadı.
Çalhanoğlu, Arnavutluk maçında da Türkiye'nin ikinci golüne imzasını atmıştı.
YORUM YAZ