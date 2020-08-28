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Aktüel Hak-İş'in Sudan'daki sendikaların kapatılmasına ilişkin mektubuna ILO'dan yanıt
Aktüel

Hak-İş'in Sudan'daki sendikaların kapatılmasına ilişkin mektubuna ILO'dan yanıt

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:12:51 -
Hak-İş'in Sudan'daki sendikaların kapatılmasına ilişkin mektubuna ILO'dan yanıt

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Sudan'da 2019'daki askeri müdahalenin ardından sendikaların kapatılmasına yönelik itirazlarına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) gönderdiği mektuba verilen yanıtta, konunun değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan'ın gönderdiği mektup, ILO Genel Direktörü Guy Ryder adına Sendika Özgürlüğü Bölüm Başkanı Karen Curtis tarafından yanıtlandı.

Curtis, Arslan'a gönderdiği cevapta, "Sudan İşçi Sendikaları Federasyonunun (SWTUF) feshedilmesine ilişkin mesajınızı almış olduğumu bildirmek isterim. İzninizle, Örgütlenme Özgürlüğü Komitesine sunulan ve önlerinde beklemekte olan konunun ILO tarafından değerlendirmeye alındığı hakkında sizi temin etmek isterim." ifadelerine yer verdi.

Arslan, Aralık 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetiminin, sendika ve meslek odalarının kapatılması ve tüm sendikalara ait mal varlığına el konulmasıyla ilgili yaptığı müdahaleye, sendikacıların gözaltına alınarak ofislerin mühürlenmesine karşı, ILO Genel Direktörü Guy Ryder'e mektup yazmıştı.


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