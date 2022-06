Hak değil, kaos peşindeler

Zekeriya Say İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için yurt dışından da aldıkları desteklerle tüm güçlerini ortaya koyan zillet paydaşları, STK görünümlü işbirlikçileri ile dünyanın gıpta ile baktığı sağlık sistemini çökertmek ve halkla iktidarı karşı karşıya getirmek için kirli bir operasyon yürütüyor. Başını, hekimlik mesleğinin ve hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine terör örgütü lideri ‘Öcalan’a özgürlük’ kampanyaları düzenleyen TTB ve marjinal sol örgütlerin yönetimindeki SES’in çektiği sözde 11 sağlık meslek örgütü, hak arama bahanesiyle ikide birde sağlık çalışanlarını iş bırakmaya zorlayarak iktidara karşı kışkırtmak istedikleri vatandaşın da sağlığıyla oynuyor.

Halkın sağlığı tehlikeye atılarak hak aranmaz

Zilletin bu kirli oyunun Akit’e değerlendiren Sağlık ve Sosyal Politika Stratejileri Enstitüsü (SADEM) Başkanı Metin Memiş, “TTB’nin her zamanki hali. Amaçları kaos oluşturmak. Her şeyi kötü göstermek adına giriştikleri bir operasyon. Burada TTB ile beraber hareket eden, özellikle hekim sendikalarına çağrım bu tür mücadeleleri masada vermeleridir. Bu tür meseleler diyalogla, müzakereyle çözülmelidir. Kamuoyunda, özellikle ücret konusunda sürekli eylem yapmak, bu konuyu her zaman dile getirmek, vatandaş nezdinde de hekimlerimizin saygınlığını azaltıyor. Bu nedenle, STK’ların çalışmalarını, raporlarını siyasetle görüşerek çözmeleri daha uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

Memiş şöyle devam etti: “Sendikacılık dönemimden bugüne kadar hep vatandaşın sağlığını erteleyerek hak aramanın doğru olmadığını savunuyorum. Milletin sağlığını tehlikeye atarak hak aranmaz. Bu farklı platformlarda, farklı şekillerde ifade edilir. Mücadelesi yapılır. Aslında burada Meclis’e gelen teklifin sahaya çok iyi anlatılamamış olması, provokasyon yapanların önünü açtı.”

Hepsi tek merkezden yönetiliyor

Gazeteci Şükrü Sak ise, “Arkasında TTB’nin olduğu bu eylemi, son süreçte yaşananlardan bağımsız düşünmek biraz zor. Özellikle, mülteci sorunu üzerinden yapılan kışkırtmalar, mezhep üzerinden toplumun sinir uçlarına yapılan dokunuşlar, ekonomik sıkıntılar dolayısı ile servis edilen görüntüler, İslâmi değerlere yönelik saldırılar, siyasi bir gerginlik, kaos oluşturma gayretleri tek bir merkezden organize ediliyormuş hissini doğuruyor. Arkasında TTB ve SES’in olduğu bu eylemin asıl amacı, sağlık sistemini kilitlemek ve toplumsal memnuniyetsizliği artırmak ve halkla iktidarı karşı karşıya getirmek” dedi. Sak, şöyle devam etti: “Son zamanlarda bürokraside ve sağlık dışında başka alanlarda da benzer aksaklıklar ve yavaşlatmalara çok sık rastlanıyor. TTB, hekimlik mesleğinin sorunları dışında her şeyle ilgileniyor. Öcalan’a özgürlük kampanyaları düzenlediği, terör örgütü liderine ödüller verdiği biliniyor. TTB’nin de SES’in de asıl amacı sağlıkçıların sorunlarına çözüm bulunması değil, kaos.”