Haji Wright, esmeye devam ediyor
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta gol sevinci yaşayan Haji Wright, bu sezonki 7. golünü atmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fraport Tav Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Mücadelede Akdeniz ekibinin 25. dakikada ikinci golünü kaydeden Haji Wright, takımının bu sezon rakip filelere attığı 15 golün 8'inde başrol oynadı.
Gol krallığında yakın markajda
Gol krallığında Fenerbahçeli Enner Valencia (11) ve Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini (7) ile yarışan Amerikalı golcü, bu sezon forma giydiği 10 karşılaşmada rakip filelere 8 gol bırakarak dikkatleri üzerine çekti.