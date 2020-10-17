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Aktüel Haiti'de gösteriler sırasında çok sayıda kişi yaralandı
Aktüel

Haiti'de gösteriler sırasında çok sayıda kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:55:02 -
Haiti'de gösteriler sırasında çok sayıda kişi yaralandı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Başkent Port-au-Prince'de hükümeti protesto eden çok sayıda gösterici bazı yolları trafiğe kapattı ve araçları ateşe verdi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Gösteriler sırasında çok sayıda kişi yaralandı.

Haiti halkının büyük çoğunluğu, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi yetersiz buluyor.

Haiti'de 10 gün önce üniversite öğrencilerinin, ekim başında düzenlenen gösteride bir öğrencinin öldürülmesini protesto ettiği eylemde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler ve destekçileri, Haiti'de Kovid-19 salgınıyla derinleşen ekonomik krizi protesto etmeyi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Geçen yıl, ekonomiyi durma noktasına getiren, okulların kapanmasına yol açan protestoların haftalarca sürdüğü Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise, anayasal şekilde seçilerek göreve geldiğini ve görevini ancak seçimle bırakacağını söylemişti.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül 2019'da hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 187 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.


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