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Yerel Hainlikte sınır yok! Süs eşyası görünümünde ama bakın ne çıktı
Yerel

Hainlikte sınır yok! Süs eşyası görünümünde ama bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 13:30:00 -
Hainlikte sınır yok! Süs eşyası görünümünde ama bakın ne çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirildi.

 

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo gönderisi incelemeye alındı.

Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içerisinde iki adet süs eşyası olduğu görüldü. Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu.

Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.


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