Hainler parfüm şişelerinin içine koymuşlar!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı.

Brezilyalı şahsın bagajlarında bulunan parfüm şişelerinin içinde tespit edildi

Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre; Şahsın İstanbul Havalimanı’nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler uçağın iniş yapmasının ardından şahsın fiziki takibine başladı. Eş zamanlı olarak şüpheli şahsın valizleri, x-ray taramasından geçirilerek valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheleri daha da artan ekiplerce operasyon planlandı ve iki adet valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi. Yolcu salonunda teyakkuzda bekleyen ikinci ekip öncelikle şüphelinin valizlerini banttan almasını bekledi. Şahsın gelip valizini almasının ardından müdahale edilerek üst ve eşya araması gerçekleştirildi.

Eşya araması esnasında Brezilya uyruklu şahsın valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri ekiplerin dikkatini çekti. Söz konusu eşyaların içi açılmak ve kesilmek suretiyle kontrol edildiğinde içlerine likit ve toz halde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddeler yerleştirildiği anlaşıldı.

Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analiz neticesinde likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.