Hain Kadirov'la ilgili bomba iddia

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı sonrasında binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Rus casuslar tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü. Rus casusların, Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddia edilirken, bu iddialar sonrası ibrenin tersine döndüğü, Kadirov'un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğu iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sadık Çeçen birliklerinin, Rus casuslar tarafından ihanete uğradığını iddia etti.

Arestovych, Çeçen lider Ramzan Kadirov’un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetlerine sızan Rus askerler tarafından bildirildiği öne sürdü. Rusların, Çeçen birliklerin hareketleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

Geçen hafta Ukrayna istihbaratı, Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen suikast timinin, Rus casusları tarafından kendilerine bilgi verilmesinin ardından Kiev’de ortadan kaldırıldığını söyledi.

Arestovich, Ukrayna parlamentosunun kanalı Rada TV’ye Kremlin’den sızan istihbaratın Çeçen cumhurbaşkanı 45 yaşındaki Ramzan Kadırov’u ve savaşçılarını “Rusya’da hâlâ önemli etkiye sahip bir güç olarak” zayıflatma girişimi olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov daha önce yaptığı açıklamada, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un grubundan bir suikast timinin Kiev'e gönderildiğini konuyla ilgili Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin de konuyla ilgili bilgisi olduğu iddia etmişti. Danilov, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyurmuştu.

Kadirov'un birlikleri Ruslarla çatışmanın eşiğinde

Çeçen lider Ramzan Kadirov, kendisini sık sık Putin’in ‘sadık askeri’ olarak tanımlasa da, Çeçen askerlerinin Ukrayna’daki varlığı Kremlin için hem önemli bir güç hem de ‘sorumluluk’ olarak nitelendiriliyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı iddialarının ardından, istihbarat teşkilatından bu hafta sızdırılan bir rapor, Kadirov’un Ruslarla çatışmanın eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin en büyük savunucularından Kadirov, en küçüğü 14 yaşındaki oğlu Adem’in de aralarında olduğ üç oğlu da dahil olmak üzere ülkeye 10 bin asker gönderdiği iddia ediliyor.