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Dünya Hain İsrail, 'güvenli' ilan ettiği bölgeye saldırı düzenledi!
Dünya

Hain İsrail, 'güvenli' ilan ettiği bölgeye saldırı düzenledi!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 09:35:00 -
Hain İsrail, 'güvenli' ilan ettiği bölgeye saldırı düzenledi!

İsrail daha önce "güvenli insani bölge" ilan ettiği Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.

İsrail daha önce "güvenli insani bölge" ilan ettiği Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampı hedef aldı.

Han Yunus kentindeki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırısında ilk belirlemelere göre Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlerin kaldığı çadırlar ile ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki barınma merkezlerini birçok kez hedef almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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