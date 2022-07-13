Bir iddia; Hainin beyin ölümü gerçekleşti
Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilen terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi.
Sosyal medyada yer alan haberlere göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin örgütleyicisi, 251 asker ve vatandaşımızın katili terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fethullah Gülen’in beyin ölümünün gerçekleştiğine dair bazı teyitsiz bilgiler rapor ediliyor.” İfadeleri kullanıldı.