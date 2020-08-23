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Dünya Hafter’in sözcüsü Mismari’den savaş çığırtkanlığı
Dünya

Hafter’in sözcüsü Mismari’den savaş çığırtkanlığı

Libya’da darbeci Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) tarafından duyurulan ateşkes girişimine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:56:00 -
Hafter’in sözcüsü Mismari’den savaş çığırtkanlığı

Libya'da gayri meşru olarak doğu kesimlerinde yönetime el koyan BAE. Mısır ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) tarafından duyurulan ateşkes girişimine karşı çıktı.

Mismari, açıklamasında Libya Hükümet güçlerinin Sirte’ye saldırı kararı aldığını iddia etti. Ateşkes girişimini Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın medya pazarlaması ve göz boyaması olarak nitelendiren Mismari, milislerinin şu anda savaş konumunda olduğunu açıkladı. Mismari, Hafter'in siyasi müttefiki TM Başkanı Akile Salih'in ateşkes çağrısına ilişkin yorum yapmadı.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü, askeri operasyonların ateşkes görüşmeleri için durması emrini vermişti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde acil bir ateşkes talep etmişti.

 

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