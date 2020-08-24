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Dünya Hafter’in kararı sonrası Libya doğal gaz için harekete geçti
Dünya

Hafter’in kararı sonrası Libya doğal gaz için harekete geçti

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), darbeci Hafter milislerinin uyguladığı blokajı geçici olarak kaldırması sonrası doğal gaz üretiminin devam etmesi için Briga Limanı'na gemi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:44:00 -
Hafter’in kararı sonrası Libya doğal gaz için harekete geçti

Darbeci Hafter’in aldığı petrol tesisi kararı sonrası Libya harekete geçti. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Hafter milislerinin uyguladığı blokajı geçici olarak kaldırması sonrası, Briga Limanı'na gemi gönderdi.

Geminin doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı'na gönderildiği öğrenildi.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC)’tan yazılı açıklama yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, geminin 30 tonluk doğal gaz kondensatı yüklenmek üzere, doğal gaz üretiminin devam etmesini sağlayacak yeterli depolama kapasitesinin sağlanması için bölgeye gittiği aktarıldı.

Petrol kesintisi sorununun tamamen ortadan kalkmayacağı vurgulanan açıklamada, Zuveytina ve Bingazi'nin kuzeyindeki elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayamayacağı belirtildi.

Darbeci Hafter’in petrol tesislerini kapatmasından sonra ülkeye verdiği zarar ortaya çıktı. 9 milyar dolar olarak basına yansıyan tutar tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

kubilay.

Akit,daha bir ay olmadı darbeci hafter yenildi Libyadan kaçtı demiştiniz.Peki ne oldu?
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