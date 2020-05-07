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Aktüel

Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:05:09 -
Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 6’ya yükseldi.

Trablus’un güneyindeki Ebu Selim semti Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin akşam saatlerinde attığı roketler nedeniyle 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, ölü sayısını 2, yaralı sayısını 6 olarak duyurmuştu.

Libya'nın yerel basını ve sosyal medyada saldırı anı ile sonrasına ilişkin vatandaşlar tarafından çekilmiş çok sayıda fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.

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