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Aktüel

Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80’den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:41:32 -
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80’den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.


Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80’den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı’nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

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