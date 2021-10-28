Haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.
Ligde önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaların hakem listesi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalar ve bu maçları yönetecek hakemler listesi şu şekilde:
29 Ekim Cuma
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler