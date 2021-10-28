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Spor Haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 13:01:00 -
Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor.

Ligde önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaların hakem listesi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakalar ve bu maçları yönetecek hakemler listesi şu şekilde:

29 Ekim Cuma

Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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