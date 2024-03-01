Haftada 4 gün çalışma İngiltere’de kalıcı hale geliyor

Dünya 4 günlük haftalık çalışma deneyimini tartıyor. İngiltere ise bu konuda bir adım önde gözüküyor.

Dünyanın en büyük 4 günlük haftalık çalışma denemesine katılan Birleşik Krallık'taki şirketlerin çoğu, bunu kalıcı olarak sürdürmeye karar verdi.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, dünyanın en büyük dört günlük haftalık çalışma denemesi bir yıl önce sonuçlandığında sonuçlar şaşırtıcıydı. Çalışanlar için daha düşük stres ve daha yüksek iş tatmini, kuruluşlar için artan gelirle birleştiğinde, görünüşe göre pilot denemeye tabi tutulan 2.900 kobay şirket için yeni bir iş yeri ütopyası ortaya çıktı.

Sonuçlar umut verici

Fortune’dan Ryan Hogg’un haberine göre, yine de, şirketlerin, deneme süreci sona erdikten sonra çalışanlarını yavaşça beş günlük haftaya geri döndürmelerine yol açan, denemenin bir anda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda anlaşılır şüpheler vardı. Ancak bir yıl sonra, sonuçların işverenler arasında kalıcı olması için yeterli olduğu görülüyor.

60'tan fazla şirket ve yaklaşık 3.000 çalışan, akademisyenler ve Autonomy araştırma grubu tarafından sıkıştırılmış çalışma saatlerinin üretkenlik faydalarını araştırmak amacıyla yürütülen devasa denemenin bir parçası olarak haftada dört günlük çalışma yapmayı kabul etti.

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Şirketlerin 100:80:100 prensibine uygun hareket etmesi koşuluyla, denemenin nasıl yürütüleceği konusunda esneklik bulunuyordu. Bu sayede personel yüzde 100 üretkenlik sağlarken çalışılan saatlerin yüzde 80'i için orijinal ücretinin yüzde 100'ünü aldı.

Aslında pek çok şirket, kademeli izinler ve şirket içindeki farklı departmanların dört günlük haftaya dahil olmak için bireysel hedefler belirlediği merkezi olmayan sistemler gibi alternatifleri deneyerek tipik 'Cuma izin’ modelinden kaçındı.

Şüpheciler geri adım atıyor

Geçen yıl yayınlanan ilk bulgular ise son derece umut verici oldu. Çalışanların refah seviyeleri tavan yaptı. 10 çalışandan 7'si tükenmişlik seviyelerinde bir düşüş olduğunu bildirdi ve yüzde 39'u daha az stresli olduklarını söyledi.

Çoğu çalışan çocuklarına bakmanın kolaylaştığını ve iş dışında daha tatmin edici bir sosyal hayata sahip olduğunu bildirdi. Büyük İstifa olarak adlandırılan dönemde gelirleri artıran ve elde tutma oranlarında büyük bir artış yaşayan işletmeler de bundan yararlandı.

Bir yıl sonra ise deneme sürecinin, işverenleri dört günlük haftanın uzun vadeli bir çözüm olabileceğine ikna etmiş görünüyor. Autonomy, denemeye katılan şirketlerin yüzde 89'unun hâlâ beş yerine dört gün boyunca faaliyet gösterdiğini, yüzde 51'inin ise bu geçişi kalıcı hale getirmeye karar verdiğini ortaya çıkardı.

Autonomy geçen yılki raporun girişinde, “Birbiriyle bağlantılı bir dizi faktör, şüpheciliği etkisiz hale getiriyor ve daha kısa çalışma haftasını çekici, soyut olsa da ideal bir seçenekten ekonomi genelinde makul, gerçekleştirilebilir bir alternatife çeviriyor” diye yazdı.

Boston College araştırma ekibinden profesör Julier Schor, bir yıllık geriye dönük incelemenin sona ermesinin ardından, “Önemli nokta, altı aydaki güçlü bulguların yenilik veya kısa vadeli etkilerden kaynaklanmaması” diyor ve ekliyor: "Bu etkiler gerçek ve uzun ömürlü.”

Engeller devam ediyor

Bununla birlikte, ekonomi genelinde dört günlük bir hafta yaratmaya yönelik tek boyutlu bir yaklaşım hiçbir zaman olmayacak olsa da, birçok kuruluş için bu hala boş bir hayal gibi görünüyor.

Pazarlama ve reklamcılık sektöründeki çalışanlar Autonomy'nin deneme grubunun neredeyse üçte birini oluşturuyordu; eğlence ve finans gibi performansla ilgili hedeflere bağlı diğer sektörler de yoğun bir şekilde temsil ediliyordu.

Birim bazlı üretime daha bağımlı olan ve imalat ve inşaat gibi işletme makinelerine bağımlı olan sektörler, üretimde gözle görülür bir düşüş olmadan çalışma saatlerini azaltmakta zorlanabileceklerini sıklıkla savunuyor. Bu iki sektör, Autonomy denemesine katılan çalışanların yalnızca yüzde 11'ini temsil ediyordu.

Ancak dört günlük haftaya başarılı bir şekilde uyum sağlamakla daha iyi ilişkilendirilebilecek sektörlerde bile işler her zaman kolay gitmiyor. Geçen hafta telekomünikasyon devi Deutsche Telekom, 300 Macar çalışanına yönelik dört günlük haftalık denemenin sonuçlarını açıkladı.

Haziran 2022'de başlayan 18 aylık pilot çalışmanın faydaları olsa da grup, bu faydaların zamanla azaldığını ve çalışanların sonuçta işlerinde daha az verimli hale geldiğini gördüğünü bildirdi.

Magyar Telekom CEO'su Tibor Rékasi yaptığı açıklamada, “Sonuçların ışığında geleneksel çalışma programına göre çalışmaya devam edeceğiz ancak ileriye dönük olarak iş-yaşam dengesini ve meslektaşlarımızın memnuniyetini destekleyen yeni çözümler arayacağız” şeklinde konuştu.