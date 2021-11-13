Hafta sonu yağmur var mı? Hava sıcaklığı artacak mı?
İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hafta içi pastırma sıcakları yeri serin havaya bıraktı. Öyle ki bazı illerde sıcaklık bir günde 10 derece birden düştü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler ise havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Pazar günü hava nasıl olacak?
Hafta sonu için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını, yağmur olup olmadığını araştırıyor. Peki, cumartesi pazar hava nasıl olacak?
Hafta sonu yağmur var mı? Hava sıcaklığı artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.
Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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