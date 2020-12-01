Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni korona tedbirleri kapsamında hafta için 21:00 ile 05:00 saatleri arasında hafta sonları ise tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi. Hafta sonları gelen yasak sonrası uçak bileti alan yolcular biletlerin yanıp yanmayacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre THY’den hafta sonu uçak bileti alan vatandaşlar için açıklama geldi. Peki Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?