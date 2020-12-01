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Seyahat Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?
Seyahat

Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni korona tedbirleri kapsamında hafta için 21:00 ile 05:00 saatleri arasında hafta sonları ise tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi. Hafta sonları gelen yasak sonrası uçak bileti alan yolcular biletlerin yanıp yanmayacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre THY’den hafta sonu uçak bileti alan vatandaşlar için açıklama geldi. Peki Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:53:00 -
Hafta sonu uçak bileti olan ne yapacak? Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde uçuşu olan ne yapacak?

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar sonrasında uçak bileti olan ve planlı seyahati bulunan kişiler nasıl yol izleyeceğini merak ediyordu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." açıklamasını yaptı. Böylece uçak bileti olanlar uçuş belgelerini görevlilere göstererek havalimanına seyahat edebilecek.

 

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