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Gündem Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Gündem

Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Türkiye'de de hızla artmaya devam ediyor. Korona virüs yayılımını durdurmak adına alınan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Gözler yeni koronavirüs tedbirlerinde! Peki, Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:46:00 -
Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkması kısıtlandı. Peki, hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasakları getirilecek mi?

Hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu durum göz önüne alındığında 27 Kasım Cuma akşamı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı kabine toplantısından çıkan son dakika kararlarını dakikalar sonra yeni tedbirleri Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.

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