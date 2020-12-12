Hafta sonu su siparişi veriliyor mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Marketler, bakkallar, fırınlar 10.00-17.00 saatleri arasında açık. Paket servis, online gıda alışverişleri de hafta sonları yapılabiliyor. Vatandaşlar hafta sonlarında sucuların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, sucular Pazar günü açık mı?

Hafta sonu sucular açık mı? | Hafta sonu su siparişi veriliyor mu?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Hafta sonu eve su söylemek de bu kapsamda serbest.