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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı son mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pet çok tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:59:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları ne zaman son? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinden itibaren pek çok önemli kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Son 7 haftadır hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Peki, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Bu hafta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınında alınana kısıtlama kararları vaka sayılarına olumlu anlamda yansıdı. Geride bıraktığımız hafta sonuyla birlikte 81 ilde 7 hafta, hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakaların düşmesiyle bazı kısıtlamaların sona ereceğini ifade etti. Vatandaşlar bu sebeple hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğini araştırıyor. Konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Kabine toplantısında kısıtlamaların yeniden gözden geçirileceği ifade ediliyor. Kabine toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

Korona yasakları ne zaman bitecek?
Korona yasakları ne zaman bitecek?

Yaşam

Korona yasakları ne zaman bitecek?

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