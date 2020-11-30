Hafta sonu sokağa çıkma saatleri son dakika Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, hafta sonu sokağa hangi saatler arasında çıkılmayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...
"Vatandaşlarımızdan ricam; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarıdır."
Erdoğan, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ise, hafta içi hergün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, haftasonu ise Cuma günleri saat 21.0'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacaktır. " açıklamasında bulundu.