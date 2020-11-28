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Gündem Hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?
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Hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?

28-29 Kasım şehir dışına çıkmak yasak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’dan itibaren yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta sonları 81 ilde belirli saatlerde sokağa çıkmak yasaklandı. Vatandaşlar 28-29 Kasım’da şehirlerarası seyahatin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, hafta sonu şehir dışına çıkma yasak mı? | Seyahat izin belgesi nereden alınır? | Hafta sonu şehir dışına çıkmak için seyahat izin belgesi mi alınıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:23:00 -
Hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?

Seyahat yasağı var mı? | Koronavirüs salgını mevsimin de etkisiyle bir hayli arttı. Hem vaka sayısı hem de vefat sayısı endişe veriyor. Uzmanlar vatandaşları sık sık kurallara riayet etmeleri konusunda uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamalarını tavsiye ediyor. Peki, seyahat yasağı geldi mi?

Hafta sonu şehirlerarası seyahat yasak mı?

Vatandaşlar seyahat yasağının olup olmadığını merak ediyor. Şimdilik hafta içi sokağa seyahat yasağı uygulanmıyor. Yalnızca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde şehirlerarası seyahat yasak. Hafta sonu kısıtlama saatlerinde şehirler arasın seyahat yapacak olanlar ise seyahat izin belgesi almak durumunda.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Pek çok kişi seyahat izin belgesini nasıl alacaklarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.

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