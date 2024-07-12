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Yerel Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
Yerel

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:26:00 -
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!

Sıcak havalar bunalttı. Yağmur biraz olsun serinlik veriyor. Ancak yüksek nem oranı rahatsız eden seviyelerde. İki gündür yağışlar devam ediyor. Cuma günü de yağışlar sürecek. Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. İşte son gelen hava durumu raporu...

Sıcak havalar bunalttı. Yağmur biraz olsun serinlik veriyor. Ancak yüksek nem oranı rahatsız eden seviyelerde. İki gündür yağışlar devam ediyor. Cuma günü de yağışlar sürecek. Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. İşte son gelen hava durumu raporu...

Sıcaklık yurdun pek çok yerinde 30 dereceyi aşarken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 37-38 dereceleri buluyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere çıkıyor. Ancak son günlerde gelen sağanak biraz olsun serinlik verdi. Sıcaklarla birlikte baraj doluluk oranları da azalmıştı. Yağışlar az da olsa barajlara da iyi geldi.

Yağışlar yer yer devam ederken hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu araştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nin büyük kısmında kendisini gösterecek kuvvetli sağanak yağışın günün ilerleyen saatlerinde Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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CUMARTESİ GÜNÜ DE SAĞANAK VAR

Sağanak yağışın yurdun iç ve kuzey kesimlerinde cumartesi de etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar pazar günü yurdun doğu bölgelerine çekilirken batıda yer alan şehirlerde ise rüzgar etkisini artıracak.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların Ankara ve İstanbul'da yer yer devam edecek. Başkentte cuma ve cumartesi günü yağış olacak. Cuma günü kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’da bugün devam edecek yağışlar hafta sonu ara verecek.

İzmir’de cuma günü yağış olacak ancak hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.

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