Hafta sonu bakkal market açık mı? | Kabine Toplantısı 30 Kasım Pazartesi günü birinci gündem maddesi koronavirüs salgını olarak topladı. Saatler süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Peki, hafta sonları markete gitmek yasak mı?

Hafta sonu marketler bakkal fırınlar açık mı?

81 ilde 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz" diye konuştu.

Vatandaşlar kısıtlama olan günlerde marketlerin açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacağını belirtti.