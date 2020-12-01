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Gündem Hafta sonu marketler açık mı? | Hafta sonu markete gitmek yasak mı?
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Hafta sonu marketler açık mı? | Hafta sonu markete gitmek yasak mı?

Hafta sonu online marketler hizmet verecek mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık Salı gününden itibaren ülkemizde pek çok tedbir uygulanmaya başlayacak. Hafta sonları 81 ilde tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu sebeple hem çalışanlar hem de kısıtlamadan muaf tutulmayacak olanlar hafta sonları marketlerin bakkalların fırınların açık olup olmadığını araştırıyor. Hafta sonu paket servis çalışacak mı? | Hafta sonu market çalışma saatleri | Hafta sonu marketler kaçta açılacak? | Hafta sonu markete gitmek yasak mı? | Hafta sonu fırına gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 08:51:00 -
Hafta sonu marketler açık mı? | Hafta sonu markete gitmek yasak mı?

Hafta sonu market için dışarı çıkılabilir mi? | Koronavirüs salgınında artan vakaların kontrol altına alınması için yeni tedbir kararları alındı. Hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma akşamı 21.00’de başlayacak kısıtlama ise pazartesi 05.00’te sona erecek. Hal böyle olunca vatandaşlar hafta sonu gıda alışverişlerini nasıl karşılayacaklarını araştırıyor. Peki, hafta sonları marketler açık mı?

Hafta sonu marketler açık mı? | Hafta sonu markete gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Yapılan açıklamada hafta sonu market, bakkal, fırın gibi işletmelerin çalışma saatleri ve vatandaşların dışarı çıkmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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