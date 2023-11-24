Hafta sonu İstanbul beyaza bürünecek!

Hafta sonu İstanbul, yoğun yağmur ve kar yağışıyla karşı karşıya olabilir. Özellikle Pazar günü, şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü bekleniyor.

Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

İstanbul yarın hafif yağmurlu, cumartesi önce şiddetli lodos var. Akşam saatlerinde yağmur çok şiddetlenecek ve ardından pazar günü İstanbul'a kar geliyor.

Ankara'da hava açık 15 derece. Pazar günü beklenen kar Başkent'i de etkileyecek.

İzmir'de Cumartesi şiddetli yağmur ve lodos var. İl genelinde sel tehlikesi bulunuyor.

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Bursa hafif yağmurlu, 20 derece, Antalya'da da yağış şiddetli.

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu.

Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

"Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar.

İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir" diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor" bilgisini verdi.

Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" dedi.