  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!

Kahramanmaraş'ta 105 kişiye mezar olan binanın müteahhidi hakkında karar!

Ateşkese saatler kala okul vurdular: 27 şehit 97 yaralı!

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta benzin ve motorine zam, indirim gelecek mi? İzmir, İstanbul'da...

Al birini vur ötekine! İsrail Hükümeti kendi adamlarına savaş açtı

Mücahidlerin sözcüsü Ebu Ubeyde'den ateşkes öncesi flaş açıklama!

BAE'den Türkiye kararı! BAE'nin Ankara Büyükelçisi ifade etti: İlişkileri geliştirmek istiyoruz! Açıklama geldi!

İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço

Kılıçdaroğlu'nu kandıranlar kandırılmaktan şikayet etti!

Başkentte 25 milyonluk sahte tıbbi malzeme operasyonu
Yerel Hafta sonu İstanbul beyaza bürünecek!
Yerel

Hafta sonu İstanbul beyaza bürünecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:37:00 -
Hafta sonu İstanbul beyaza bürünecek!

Hafta sonu İstanbul, yoğun yağmur ve kar yağışıyla karşı karşıya olabilir. Özellikle Pazar günü, şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul, yoğun yağmur ve kar yağışıyla karşı karşıya olabilir. Özellikle Pazar günü, şehrin yüksek kesimlerinde beyaz örtü bekleniyor.

Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

İstanbul yarın hafif yağmurlu, cumartesi önce şiddetli lodos var. Akşam saatlerinde yağmur çok şiddetlenecek ve ardından pazar günü İstanbul'a kar geliyor.

Ankara'da hava açık 15 derece. Pazar günü beklenen kar Başkent'i de etkileyecek.

İzmir'de Cumartesi şiddetli yağmur ve lodos var. İl genelinde sel tehlikesi bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bursa hafif yağmurlu, 20 derece, Antalya'da da yağış şiddetli.

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu.

Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

"Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar.

İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir" diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor" bilgisini verdi.

Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23