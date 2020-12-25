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Gündem Hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü açıkladı
Gündem

Hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü açıkladı

Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:57:00 -
Hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji Bölge Müdürlüğü açıkladı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde olacak.

Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kesiminde, Pazartesi günü ise bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Hafta sonu İstanbul ile Trakya kesiminde  sıcaklıkların 15 ila 17 derece, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise 18 ila 20 derece civarında olacağı bekleniyor.

Bölgede rüzgarın bugün ve yarın  güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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