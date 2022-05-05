Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir ava durumu güncel:
Yurdun büyük bölümü bayramı yağışlı havanın etkisi altında geçirdi. Bayramın ardından ise gözler hafta sonu havaların nasıl olacağına çevrildi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak. 7 Mayıs hava durumu 8 Mayıs hava durumu:
Bu yıl kış bir hayli çetin geçti. Mart ayının tamamı nisan yanının ise büyük bir bölümü soğuk ve yağışla geride kalırken havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir ava durumu güncel:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, serin ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.
Koç, ""Cuma ve hafta sonunda da yurt genelinde serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı yarın ve hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda yurdun batı kesimlerinde başlamak üzere bir artış bekliyoruz. Kademeli olacak artış ile sıcaklıkların mevsim normallerine doğru yükselmesini tahmin ediyoruz" dedi.
Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak beklentisi olduğunu aktaran Koç, bu yağışların Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olacağını dile getirdi. Koç, kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.
Koç, hafta sonunda yağışların, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını aktardı.
Koç, İstanbul'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini söyledi. Parçalı bulutlu bir hava olacağını dile getiren Koç, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında, 17-18 derece civarında olacağını belirtti.
İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış öngörülmediğini dile getiren Koç, "Parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıkların 23-24 derece civarında olmasını bekliyoruz. Başkent Ankara'da ise cuma günü hafif sağanak yağış bekliyoruz. Ankara'da cuma günü oldukça serin bir hava etkili olacak. Yarın en yüksek hava sıcaklığı beklentimiz 13 derece. Hafta sonu ise Ankara'da yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altında 17 derece civarında olacak" diye konuştu.