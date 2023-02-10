Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Şubat 2023 hava durumu:
Hafta sonu öncesinde pek çok kişi havanın nasıl olacağını, yağış uyarısı bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?
Türkiye büyük bir yas içerisinde! Deprem bölgesinde bu hafta sonu havanın nasıl olacağın, yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Şubat 2023 hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 6°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -9°C, 0°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ -2°C, 9°C
Az bulutlu
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA -1°C, 9°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 0°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -12°C, -5°C
Parçalı bulutlu
KONYA -9°C, -2°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karabük çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -7°C, 1°C
Çok bulutlu
DÜZCE -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 4°C
Çok bulutlu
SAMSUN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT -6°C, 2°C
Çok bulutlu
TRABZON 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ -9°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -19°C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -12°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -12°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu