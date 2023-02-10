Türkiye büyük bir yas içerisinde! Deprem bölgesinde bu hafta sonu havanın nasıl olacağın, yağış beklenip beklenmediği araştırılıyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Şubat 2023 hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 6°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -9°C, 0°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ -2°C, 9°C

Az bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 9°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 0°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -12°C, -5°C

Parçalı bulutlu

KONYA -9°C, -2°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karabük çevreleri ile bu gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -7°C, 1°C

Çok bulutlu

DÜZCE -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 5°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT -6°C, 2°C

Çok bulutlu

TRABZON 3°C, 7°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ -9°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -19°C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -12°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -12°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu